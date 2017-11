Ice Universe shkruan se telefoni më i ri Galaxy S9 do të vijë me dëgjuese AKG Bluetooth.

Burimi i ueb faqes megjithatë thotë se kompania për momentin nuk do të largojë opsionin e portit 3.5 mm, por këtë mund ta bëjë më vonë, transmeton KP.

Kamera e telefonit Galaxy S9 do të ketë teknologji anti-glare, me emërtimin BBAR (Broadband Anti-Reflection), e cila do të largojë problemet me fotografi.