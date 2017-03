Nokia 7 dhe 8 nuk do të vijnë me procesor Snapdragon 835

Më parë është raportuar se telefoni i ri i Nokias do të vijë me procesor të teknologjisë së fundit, Snapdragon 835, dhe do të quhet Nokia 8.

Sipas raportit të ri, as Nokia 8 e as Nokia 7 nuk do të vijnë me procesorin Snapdragon 835, por ka edhe një lajm i mirë, transmeton Koha.net. Nokia 8 nuk është smartfon i avancuar dhe kompania HMD Global është duke punuar në një tjetër telefon të avancuar i cili do të vijë me Snapdragon 835 dhe do të quhet Nokia 9.

Sa i përket Nokias 7 dhe 8, këta telefona do të vazhdojnë të kenë trupin nga metali dhe jo zyrtarisht është thënë, do të vijnë me procesor Snapdragon 660, pasardhës i Snapdragon 653. Nokia 7 do të ketë ekran 1080 pikselë, ndërsa Nokia 8 do të vijë me ekran më të madh dhe me rezolucion Quad HD.