Samsung Galaxy S9 dhe S9+ do të vijnë me 4 GB RAM

Pak a shumë secili smartfon i avancuar në vitin 2017 ka ardhur me 6 GB të RAM memories, përveç serisë “Galaxy S” të Samsungut.

Shumë fansa kanë pritur së paku të shohin 6 GB RAM-in, por telefonat Galaxy S8 kanë arritur vetëm me 4 GB ndërsa me 6 GB RAM janë në dispozicion vetëm në disa shtete të caktuara, transmeton Koha.net.

Lajm i keq është se Galaxy S9 nuk do të sjellë ndryshime drastike. Në fakt, seria e re do të ketë versionin me 4 GB të RAM memories sipas uebfaqes së njohur Geekbench dhe sipas raportimeve të mëparshme Galaxy S9 dhe S9+ do të mbesin me 4 GB RAM.

Shpresohet që versioni me 6 GB RAM të jetë në dispozicion më gjerësisht.