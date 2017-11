Apple në vitin 2018 sjell tre iPhone të rinj

Kanë nisur spekulimet për linjën e re të iPhonet.

Sipas “KGI Securities”, Apple do të mbajë dizajnin aktual në të tre pajisjet e reja që do të prezantohen.

Dy modele do të kenë panele OLED, njëri prej të cilëve do të jetë i madhësisë së njëjtë me iPhone X 5.8-inç, dhe tjetri me ekran më të madh, 6.5-inç.

Mes këtyre dy pajisjeve do të jetë një tjetër me ekran 6.1-inç me ekran LCD. Ky telefon pritet të kushtojë 649 – 749 dollarë.