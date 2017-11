Kamera 360 shkallë Essential tani mundëson “live-stream” në Facebook

Essential ka prezantuar kamerën modulare e cila incizon 360 shkallë për smartfonin e saj PH-1 nga i cili tani përdoruesit mund të bëjnë video live-strem 360 shkallë në Facebook.

Këtë përditësim e ka bërë të ditur kjo kompani përmes Twitterit.

Kjo kompani ka postuar edhe një artikull, ku shpjegon se si përdoruesit e telefonit Essential mund të përdorin këtë funksion të ri.

Immerse your friends and family in a moment as it unfolds around you. Starting today, you can now broadcast Facebook Live 360 straight from Essential Phone and Essential 360 Camera. Find out how: https://t.co/4MEO5kQV4k pic.twitter.com/UoMhqI2uro