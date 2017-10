Një në katër persona shpenzojnë më shumë se 7 orë në ditë në smartfonët e tyre

Kompania hulumtuese Counterpoint ka publikuar disa shifra interesante të përdorimit të smartfonëve dhe pajisjeve të tjera mobile.

Sipas hulumtimeve të tyre, më shumë se gjysma e përdoruesve shpenzojnë 5 orë në dit në pajisjet e tyre mobile, ndërsa 26% të të gjithë poseduesve të pajisjeve, apo një në katër persona, shpenzojnë më shumë se 7 orë në ditë, transmeton koha.net.

Shpenzimet vjetore për harduerët e smartfonëve në të gjithë globin tejkalojnë 370 miliardë dollarë.

Aktivitetet që më së shumti bëhen në smartfonë janë në shfletuesit e internetit me 64%, pastaj lojërat me 62%, thirrjet telefonike me 55% e mesazhet me 54%.