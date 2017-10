Rrjedh fotografia e BlacBerry Motion

Ka rrjedh fotografia e pjesës së përparme të telefonit të ardhshëm BlackBerry Motion.

Deri tash kemi pasur rastin që të shohim vetëm pjesën e pasme të pajisjes, e cila është krijuar nga materiali i indeve karbonike.

BlackBerry Motion nuk ka tastierë dhe vepron sikurse në modelin Keyone, transmeton Ksp.

Telefoni do të ketë procesor Snapdragon 625, 4GB RAM dhe bateri 4000mAh. Ekrani do të ketë rezolucion 1080p dhe nëse nuk do të ndajë hapësirën me tastierën fizike do të ketë dimensione më të mëdha.