Zbulohet çmimi i Samsung Galaxy S8 dhe S8+ për Europë

Llogaria e njohur në Twitter, @rquandt, përmes një postimi zbuloi se çmimi për Europë i Galaxy S8 dhe S8+.

Samsung Galaxy S8 and S8+ will be out in Black, Silver and Violet (!) colors, retail listings show. S8 priced at 799, S8+ at 899 Euro.

Galaxy S8 pritet të fillojë me çmim prej 800 euro, ndërsa Galaxy S8+ prej 899 euro, transmeton Koha.net. Kjo nënkupton se dyshja do të jetë më e shtrenjtë sesa Galaxy S7 dhe S7 edge, raporton GSM Arena.

@rquandt This info is from a EU retailer, availability and pricing varies by country, so other regions/countries may get different variants.