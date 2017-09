Lenovo zbulon laptopët e rinj Yoga

Kompania e njohur e teknologjisë, Lenovo, tani ka përditësuar serinë e saj premium të laptopëve me gjeneratën e re të procesorëve Intel Kaby Lake Refresh.

Seria e saj Yoga tani përfshinë laptopët Yoga 920 dhe Yoga 720, të cilët i ka prezantuar në IFA 2017, që kanë dizajnin tradicional të Lenovos me ekran pothuajse pa skaje dhe me trup tërësisht nga metali.

Yoga 720 12-inçësh vjen me ngjyrë të zezë Onxy dhe gri Mineral si dhe me çmim prej 649 dollarë, ndërsa Yoga 920 13.9-inçësh vjen me ngjyrë gri Platinum, bronze dhe bakri si dhe me çmim prej 1,329.99 dollarë, transmeton Koha.net. Të dy modelet do të fillojnë dërgesat në muajin tetor.

Specifikat kyçe të Lenovo Yoga 920 janë:

Ekran 13.9-inç UHD (3840 2160) IPS Touchscreen OR FHD (1920 x 1080) IPS Touchscreen

Procesor të gjeneratës së tetë Intel Core i7 dhe grafikën e integruar Intel Integrated Graphics

8 ose 16 GB DDR4 RAM memorie

256 GB PCle SSD / 512 GB PCle SSD / 1 TB PCle SSD

Kamerën 720p HD me fokus CMOS; Mikrofonin i cili mbështet zëri me një largësi deri në 4 metra

Dimensionet: 323 x 223.5 x 13.95 mm; Peshë: 1.37 kilogramë

Dy porte për USB Type-C (2 x Thunderbolt, PD, DisplayPort, USB 3.0)

Një port për USB 3.0 (Always-On mbushës), si dhe portin 3.5 mm për kufjet

Baterinë me kapacitet prej 70 Wh me jetëgjatësi deri 15.5 orë

Specifikat kyçe të Lenovo Yoga 720 janë: