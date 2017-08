iPhone 8 me 512 gigabajt memorie

Gjiganti amerikan Apple ka vendosur që telefonit të ri iPhone 8 t’i shtojë kapacitet në memorie.

Versioni më i fuqishëm i iPhone 8 pritet të jetë ai me 512 gigabajt memorie të brendshme dhe me 3 GB RAM. Pajisja e re do të vijë edhe në dy variante, atë me 64 dhe 256 gigabajt.

Modeli bazë dhe ai me 256 gigabajt do të vijnë me çipin e prodhuar nga Toshiba dhe SanDisk, derisa modeli 512 GB do të ketë çip të prodhuar nga Samsungu dhe SK Hynix.

Mbetet të shihet se sa do të kushtojë modeli me 512 gigabajt kur dihet se modeli bazë kushton 999 dollarë.