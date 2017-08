Google së bashku me smartfonët e rinj do të lansojë edhe një laptop të ri

Gjiganti i kërkimit, Google, së shpejti do të prezantojë laptopin e ri Chromebook Pixel dhe laptopin e përditësuar Google Home.

Android Police thotë se këto dy pajisje do të lansohen së bashku me smartfonët e rinj të kompanisë, Pixel 2 dhe Pixel 2 XL, transmeton Koha.net. Google Home i përditësuar do të jetë më i vogël dhe duket se do të jetë konkurrentë i Echo Dot.

Dizajni i Chromebook Pixelit të ri ende nuk është konfirmuar, por potencialisht mund të jetë një pajisje e konvertueshme.

Chromebook Pixel i ri, raportohet se do të vijë me ekran 12.3-inç, 8 ose 15 GB RAM memorie, 32 ose 128 GB memorie të brendshme, si dhe si opsion një laps Wacom Stylus.

Sa i përket sistemit operativ, Chromebook Pixel i ri thuhet se do të përdorë “versionin më të modifikuar të Androidit”.