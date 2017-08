Emri zyrtar i Android O zbulohet në ditën e eklipsit diellor

Emri zyrtar i sistemit operativ Android të ardhshëm të gjigantit të kërkimit, Google, - për momentin referohet si Android O – do të zbulohet në ditën kur do të ndodhë eklipsi diellor, më 21 gusht.

Këtë e ka bërë të ditur përmes Twitterit, David Ruddock nga Android Police, i cili ka cituar një burim të cilin, siç thotë ai, nuk mund ta verifikojë, shkruan GSM Arena, transmeton Koha.net.

According to one source whose information I cannot verify, Android O will receive a name on the day of the solar eclipse (August 21st).