93% e Xiaomi Mi Mix II është ekran

Me Mi Mix, kompania e njohur kineze Xiaomi ka arritur atë çfarë është e pamundshme tani për tani.

Një përqindje e madhe është ekran tek ky smartfon, transmeton Koha.net. Së pari, është besuar se ekrani tek Mi Mix është 91.3 për qind, por situata reale zbulon që ky numër është afër te 85 për qind.

Gjithashtu, është duke u përfolur se ekrani tek Mi Mix II është diku 93 për qind dhe tani një raport i ri po e konfirmon këtë.

Kjo do të thotë se paneli i përparmë do të jetë pothuajse pa skajet. Së bashku me specifikat më të mira, Xiaomi Mi Mix II përfundimisht do të jetë njëri nga telefonat më të mirë të vitit 2017.

© KOHA

Të ngjashme