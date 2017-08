Rrjedhin fotografitë e iPhone 7S Plus

Telefoni më i mirë i Applet padyshim se do të jetë iPhone 8, por kjo kompani është duke përgatitur edhe dy modele tjera, iPhone 7S dhe iPhone 7S Plus.

Deri më tani, kanë rrjedhur informacione të ndryshme sa i përket iPhone 8, ndërsa sot kanë rrjedhur fotografitë të cilat shfaqin pamjen e iPhone 7S Plus, dizajni i të cilit është shumë i ngjashëm me modelin aktual, transmeton Koha.net.

iPhone 7S Plus nuk ka shumë ndryshime nga ai aktual [iPhone 7 Plus]. Ky model pritet një xham i cili ndihmon karikimin të baterisë pa tel [Wireless] në mënyrë më të lehtë, dhe nuk do të vijë me antenë sepse sinjali do të kalojë përmes xhamin në pjesën e pasme pa interferencë.

Për më tepër, shikoni fotografitë se si do të duket iPhone 7S Plus.