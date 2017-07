Samsungu zyrtarisht tregon datën e lansimit të Galaxy Note 8

Samsungu edhe zyrtarisht ka treguar se do të mbajë një ngjarje në Neë York, në të cilën do të prezantojë Galaxy Note 8.

Pas dështimit të Note 7, adhuruesit e Samsungut shpresojnë që telefoni i ri të mos ketë probelem me baterinë, shkruan GSMArena.

Note 8 pritet të ketë procesor Snapdragon 835 apo Exynos 8895 CPU me 4GB RAM, kurse do të jetë plotësisht rezistent ndaj ujit me trup metalik dhe xham me dizajn unik.