YouTube sjell veçorinë e re për videot e shkurtra

YouTube përfundimisht ka shtuar opsionin për video të shkurtra- thumbnail previews, në versionin desktop të shërbimit të saj.

Përdoruesit tash mund përmes “miushit” të kalojnë përmes thumbnail në faqe dhe të shohin përmbajtjen e videos prej tre sekondash, transmeton kp.

Kjo tash për tash punon në vetëm shfletuesit Chrome dhe Opera, dhe nuk është i pranishëm në versionin mobil.

Hovering over a video thumbnail on desktop now shows you a 3-second preview. Try it out! pic.twitter.com/jqIc1UxloZ