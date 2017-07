Konfirmohen specifikat e LG Q6

Pritet të 11 korriku të jetë dita e lansimit të LG Q6.

Tani, ky version Mini i LG G6 është shfaqur në uebfaqen e njohur Geekbench, ku shumica e specifikave kryesore janë konfirmuar, transmeton Koha.net.

Sipas Geekbench, Q6 do të vijë me procesor 1.4 GHz Snapdragon 430 me tetë bërthama, 3 GB RAM memorie, si dhe do të punojë me sistemin operativ Android Nougat 7.1.1.

Ndërkaq sipas raportimeve të mëhershme, LG Q6 pritet të vijë me ekran 5.4-inç Full Vision.