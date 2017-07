Xiaomi anulon telefoni Redmi Pro 2

Xiaomi raportohet se ka anuluar lansimin e telefonit Redmi Pro 2.

Ai pritej të lansohej së shpejti, ndërsa tani thuhet s do të vijë një pajisje me emrin Xiaomi X1. X1 do të ketë dy versione, një pa korniza dhe një tjetër me dizajn të zakonshëm.

Ky telefon do të ketë ekran 5.5-inç, procesor Snapdragon 660 dhe do të kushtojë prej 294 dollarë për modelin me 4GB RAM dhe 64GB hapësirë të brendshme deri në 412 dollarë për modelin me 6GB RAM dhe 128GB hapësirë të brendshme.

Kjo pajisje do të lansohet në fund të muajit korrik, krahas Mi 6 Plus dhe MIUI 9.