Instagrami me veçori të re për këtë verë

Rrjeti social Instagram ka sjell disa “stickers” të ri për këtë verë.

Përdoruesit e Instagramit tani do të jenë në gjendje të përdorin një apo disa “stickers” mbi fotografinë e realizuar, transmeton Koha.net.

Ditë më parë Instagrami ka publikuar edhe një veçori përmes së cilës përdoruesit do të mund të shpërndajnë përsëritjen e videove live në Instagram Stories për 24 orë.

Celebrate summer with a new set of stickers available in the Northern Hemisphere. pic.twitter.com/g7Rd2KWnov