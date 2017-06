Motorola lanson dy smartfona të rinj

Ashtu siç është pritur, Motorola është duke vazhduar të mbushë linjën e smartfonëve për vitin 2017 me dy pajisje të reja Moto E.

Moto E4 vjen me ekran 5-inç HD, procesor të Qualcommit Snapdragon 425 dhe me çmim prej 130 dollarë, ndërsa Moto E4 Plus është model me ekran më të madh, bateri më të madhe, procesor Snapdragon 427 dhe që kushton 180 dollarë, transmeton Koha.net.

Gjithashtu, E4 vjen edhe me 2 GB RAM memorie dhe 16 GB memorie të brendshme, kamerën kryesore prej 8 megapikselë me autofokus dhe blicin LED, si dhe me kamerën e përparme prej 5 megapikselë. E4, po ashtu, ka baterinë prej 2,800 mAh e cila mund të hiqet dhe ofron mbështetje për veçorinë për karikim të shpejtë, ndërsa E4 Plus ka portin për micro USB dhe për kufje 3.5mm.

Moto E4 Plus ka specifikat e ngjashme, por ai është në dispozicion me 16 ose 32 GB memorie të brendshme, kamerën kryesore prej 13 megapikselë si dhe me baterinë prej 5000 mAh.