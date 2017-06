Huawei zyrtarisht sjell telefonin Y7 Prime

Huawei zyrtarisht ka publikuar telefonin e ri Y7 Prime, i cili është pasues i modelit të vitit të kaluar Y6 Prime.

Telefoni i mençur në tregjet në zhvillim do të dalë me çmim rreth 240 dollarësh, transmeton kp. Modeli i ri vjen me shtëpizën alumin, e cila i jep pamje premium. Aty është ekrani i madh IPS me xham 2.5D, si dhe bateria e madhe 4000mAh.

Huawei Y7 Prime punon me procesorin Snapdragon 435, ka 3GB RAM dhe 32GB hapësirë të memories, kamerë 12MP dhe kamerë për selfi 8MP. Për mbështetje të softuerit përdoret Android 7.0 Nougat me interfejs EMUI 5.1.