BlackBerry zbulon smartfonin e ri me tastierë fizike

Kompania e njohur BlackBerry zyrtarisht ka zbuluar smartfonin e saj të ri KEYone, i cili vjen me tastierë fizike QWERTY.

BlackBerry KEYone vjen me ekran 4.5-inç Full HD, procesor Snapdragon 625, 3 gigabajt RAM memorie dhe 32 gigabajt memorie të brendshme, si dhe me baterinë prej 3,505 mAh, transmeton Koha.net. Po ashtu, smartfoni i ri vjen edhe me kamerën kryesore Sony IMX378 prej 12 megapikselë dhe atë të përparme prej 8 megapiskelë.

Gjithashtu, vlen të përmendet se ky smartfon i ri do të punojë me sistemin operativ të BlackBerryt, DTEK, me BlackBerry Hub si dhe me disa aplikacione të tjera që synojnë përdoruesit e biznesit.

BlackBerry KEYone do të dalë për shitje në prill me çmim prej 599 euro.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Të ngjashme