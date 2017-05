Shfaqet fotografia e OnePlus 5, konfirmohen disa nga specifikat

Kohëve të fundit është duke u përfolur shumë në lidhje me smartfonin e ardhshëm të avancuar të kompanisë OnePlus, 5.

Tani, në internet ka rrjedhur një fotografi e cila tregon se si duket smartfoni i ri OnePlus 5 dhe që njëkohësisht konfirmon disa nga specifikat e tij për të cilat është përfolur, transmeton Koha.net.

Lexoni edhe: OnePlus 5 vjen me kamerë kryesore 23 MP dhe bateri të fuqishme

Siç mund të shohim nga fotografia, konfirmohet se OnePlus 5 do të vijë me kamerën e dyfishtë në pjesën e pasme ndërsa pjesa e përparme tregon se ky smartfon i ri do të vijë edhe me butonin “Home” brenda të cilit është i vendosur edhe sensori për gishtërinj.

Gjithashtu, së fundmi OnePlus ka konfirmuar se OnePlus 5 do të vijë me procesor të Qualcommit, Snapdragon 835, por sa i përket specifikave të tjera mbetet të presim deri në verë të këtij viti kur të lansohet ky smartfon i ri.