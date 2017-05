Xiaomi Mi Max 2, telefoni më i madh i lansuar për 2017

Prodhuesi kinez Xiaomi nuk është i papërvojë kur është në pyetje ndërtimi i telefonave të mëdhenj.

Përkujtojmë Xiaomi Mi 6, i cili ishte telefon me stil me çip Snapdragon 835 dhe me kamerë të dyfishtë, ndërsa tash Xiaomi është i gatshëm të prezantojë telefonin gjigant Mi Max 2 me ekran 6,44 inç dhe bateri prej 5000 mAh.

Xiaomi Mi Max 2 do të jetë telefoni më i madh i lansuar deri më tash për këtë vit, transmeton KP.

Tash për tash nuk dihet se kur ai do të jetë në tregun evropian. Xiaomi Mi Max 2 do të jetë telefon i klasës së mesme. Pritet të vijë në dy versione, njëri me çip Snapdragon 625 dhe tjetri me çip të ri Snapdragon 660.

Prezantimi zyrtar i telefonit do të bëhet më 25 maj, kur do të dihen të gjitha detajet.