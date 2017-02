Apple do të lansojë 4 iPad të ri gjatë marsit

Së fundi raportohet se Apple do të lansojë 4 iPad të ri, të cilët do të shtohen linjës së tyre të iPad Pro, transmeton koha.net.

Sipas një ueb faqeje japoneze Mac Otakara, raporton buisnessinisder, Apple do të zgjerojë linjën e tyre të iPad Pro me katër modele të reja.

Dy modele do të jenë si përditësime të iPad Pro, 9.7 inch dhe atij 12.3 inch, po ashtu një i ri 7.9 inch dhe një premium 10.5 inch, transmeton koha.net.

Sipas businessinsider është shumë e vështirë të besohet se Apple do të jetë 4 pajisje nën linjën ‘Pro’, kështu që nuk është e sigurt se me çfarë pajisje Apple do të vijë gjatë muajit mars, por padyshim do të shpalosë disa pajisje të reja gjatë këtij muaji.

