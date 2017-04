iPhonët e rinj me 3 gigabajt RAM dhe mbushje të shpejtë

Sivjet pritet të prezantohen tri modele të ndryshme të iPhone 8, versionet me ekrane LC dhe OLED 5.5, 4.7 dhe 5.8-inç.

Sipas raportimeve të fundit, të tre këto modele do të kenë 3 gigabajt RAM dhe do të mund të mbushen më shpejtë.

Dy telefonat do të vijnë me opsione në memorie duke filluar nga 32 e deri në 256 gigabajt, derisa ai 5.8-inç do të ketë 64 dhe 256 gigabajt RAM memorie. Ky model do të jetë më i fuqishëm shkaku i dy pakove të baterive.

Këta telefona pritet të lansohen në shtator të këtij viti.