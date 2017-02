Xiaomi Mi 6 vjen në dy versione

Sipas një raporti të ri nga Kina, Xiaomi Mi 6 do të jetë në dispozicion në dy versione. Këto dy versione nuk do të dallojnë vetëm në memorie, por edhe në specifika tjera.

Versioni më i fuqishëm do të vijë me ekran Full HD 1080 pikselë, ndërsa versioni tjetër më i shtrenjtë do të vijë me ekran Quad HD, transmeton Koha.net. Sa i përket memories, versioni bazë do të ketë 4 gigabajt RAM memorie dhe 32 gigabajt memorie të brendshme, ndërsa versioni me ekran Quad HD do të ketë 4 GB RAM dhe 64 GB memorie të brendshme.

Gjithashtu, në raport thuhet se Mi 6 do të vijë me kamerë të përparme Sony IMX268 prej 8 megapikselë e me autofokus, si dhe me kamerë kryesore Sony IMX386 prej 12 megapikselë.

Xiaomi Mi 6 pritet të dalë në shitje në prill të këtij viti.

