Perez: Pique nuk duhet të ftohet nga Spanja

Ish-sulmuesi i Barcelonës dhe Real Madridit, Alfonso Perez ka thënë se Gerard Pique asnjëherë nuk është dashur të luante për kombëtaren e Spanjës, për shkak të mbështetjes që i jep nacionalizmit katalunas.

30 vjeçari i Barcelonës, ishte pjesë e “Furisë së Kuqe” në triumfin e dy Kampionateve Evropiane dhe një Kupe të Botës, por ka qenë një mbështetës i zëshëm që Katalunia të bëhet e pavarur, transmeton Koha.net.

“Gjëja më e ndershme, me Guardiolan që është aq katalunas, do të ishte që ai të largohej nga kombëtarja e Spanjës. Pique është në të njëjtin pozicion siç ishte Guardiola, dhe dallimi i vetëm është se ai ende po luan, por kur koha të vjen ai do të pozicionohet në mënyrë radikale në favor të pavarësisë së Katalunisë, siç kishte bërë Guardiola”, është shprehur Perez për Marca.

Ai më tutje thotë se nuk ka asgjë kundër katalunasve.

“Nuk jam kundër kataluansve, djali im ka lindur në Barcelonë, dhe sikur të isha radikal do t’i kisha marr dhe do të lindte në Madrid, ose Sevilla. Sërish them, nuk jam ndaj katalunasve, por jam kundër atyre që janë pro pavarësisë”, ka thënë Perez.

Alfonso ka luajtur 38 herë për Spanjën gjatë karrierës së tij të suksesshme, ndërsa ka shënuar 11 gola, përfshirë në edhe fitoren dramatike prej 4-3 në “Euro 2000” ndaj Jugosllavisë.

© KOHA

Të ngjashme