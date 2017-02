Skuadra amatore, Lincoln thyen rekordin 103 vjeçar në FA Cup

Klubi amator Lincoln sot ka shkruar historinë në futbollin anglez.

Lincolni bëhet ekipi i parë amator që pas 103 vjetësh arrin të kualifikohet në çerekfinale të FA Cup, pasi e mposhti ekipin e Premier Ligës, Burnley, shkruan BBC.

Goli i minutës së 89 nga Ragget ishte ai që çoi tutje këtë skuadër të ligës amatore.

Kjo është hera e parë për Lincolnin që arrin të kualifikohet në çerekfinale në 133 vjet histori të klubit.

Dhe një gjë e tillë ka gëzuar tejmase lojtarët dhe tifozët e klubi, festën e të cilëve mund ta shikoni më poshtë.

Great scenes at Sincil Bank when Lincoln scored their last minute winner



Credit: @winstano pic.twitter.com/4loJgsZPt3