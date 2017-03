Përfundon sezoni për Lamelan

Anësori i Tottenhamit, Erik Lamela nuk do të mund të luajë më në këtë sezon ka konfirmuar klubi anglez përmes një postimi në Twitter.

Argjentinasi nuk do të luajë këtë sezon, pasi të shtunën do t’i nënshtrohet një operacioni për shkak të një lëndimi në ije, transmeton Koha.net.

25 vjeçari ishte bashkuar me “Spursat” nga Roma më 2013, dhe pas një sezon të parë të pasuksesshëm ishte zgjedhja e parë nga Mauricio Pochettino para lëndimit.

INJURY UPDATE: @ErikLamela is to undergo surgery on his hip on Saturday. This will result in Erik returning to action next season. pic.twitter.com/heu7xk6I2f