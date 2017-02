Trepça 89’, Ferizaj dhe Drenica në çerekfinale të Kupës së Kosovës

Trepça 89’ ka mposhtur Hajvalinë, Ferizaj fitoi ndeshjen ndaj Gjilanit dhe Drenica ndaj KEK-ut, për të kaluar në çerekfinale të Kupës së Kosovës.

“Minatorët” mposhtën ekipin nga kryeqyteti me rezultat 4 me 0, derisa në derbin e rajonit Ferizaj fitoi me rezultat 1 me 0. Drenica mposhti KEK-un me rezultat 3 me 0.

Derbi mes Feronikelit dhe Llapit ka shkuar në vazhdime pasi koha e rregullt është mbyllur me rezultat 1 me 1.

