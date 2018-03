Ibra thotë se ekziston mundësia që të jetë pjesë e Botërorit

Futbollisti i LA Galaxy, Zlatan Ibrahimoviq, deklaroi për mediat amerikane se në Botërorin në Rusi do të luajë vetëm nëse ai vetë dëshiron.

Sulmuesi suedez në këtë mënyrë është përgjigjur në pyetjen rreth paraqitjes së tij eventuale në Rusi, transmeton kp.

“Çdo ditë më thërrasin nga Suedia dhe më pyesin si ndihem, dhe për çfarë mendoj. Por, unë shkoj hap pas hapi. Nëse do të jem mirë, nëse ndjej se do të jem në gjendje që bëj diçka, dyert janë gjithmonë të hapura. Nëse dua, do të jem në botëror, nëse jo, nuk do të jem atje”, tha Ibrahimoviq.

Ibra ka luajtur 116 ndeshje për Suedinë dhe ka shënuar 62 gola.

Suedia në botëror luan në grupin F me Meksikën, Gjermaninë dhe Korenë Jugore.