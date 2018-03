Rezultatet e javës së 13-të në volejboll te femrat e meshkujt

Ka përfunduar edhe java e 13-të e Superligës së Kosovës në volejboll në kategorinë e meshkujve dhe femrave.

Drita ka vazhduar dominimin në kategorinë e femrave edhe pas kësaj jave, duke e mposhtur në shtëpi Skenderajn me rezultat 3 me 1.

Drenasi e mposhti në udhëtim Trepçën me rezultat 0 me 3, kurse me rezultat të ngushtë Prishtina Volley fitoi ndaj Grykës, 2-3. Kastrioti e mposhti Ferizajn në udhëtim me rezultat 0-3.

Renditja tabelare:

1. Drita 38

2. Skenderaj 30

3. Kastrioti 28

4. Prishtina Volley 24

5. Ferizaj 14

6. Drenasi 11

7. Gryka 7

8. Trepca 4

Në javën e 14 (java e fundit) më 31 mars dhe 1 prill takohen:

Drenasi - Ferizaj

Kastrioti - Gryka

Prishtina Volley - Drita

Skenderaj - Trepça

Te meshkujt është Prishtina Volley që s’ka të ndalur. Klubi nga kryeqyteti i Kosovës e mposhti në udhëtim Vushtrrinë me rezultat prej 1 me 3, Peja e mposhti AS Vushtrrinë me rezultat 0-3, kurse Theranda e fitoi përballjen ndaj Drenicës 3-0.

Ndeshja ndërmjet Lubotenit dhe Shpellës do të zhvillohet më 27 mars nga 20:00.

Renditja tabelare:

1. Prishtina Volley 35

2. Luboteni 30 (-1 ndeshje)

3. Theranda 24

4.Peja 22

5. Vushtrria 19

6. Drenica 12

7. Shpella 6 (-1 ndeshje)

8. AS Vushtrria 5

Në javën e 14 (java e fundit) me 31 mars dhe 1 prill takohen:

Prishtina Volley - Theranda

Drenica R&R - Luboteni

Shpella - AS Vushtrria

Peja - Vushtrria