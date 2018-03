Arp refuzon Bayernin

Sulmuesi i talentuar i Hamburgit, Jann-Fiete Arp raportohet se ka refuzuar ofertën e parë të Bayernit për t’u transferuar në Allianz Arena, transmeton Koha.net.

Arp është një nga talentët më me perspektivë në futbollin Evropian, ndërsa ka marrë edhe vëmendjen e Chelseat, raporton Bild.

18 vjeçari ka kontratë me Hamburgun deri më 2019, me klubin e tij që është i gatshëm t’i ofrojë kontratë të re deri më 2023, megjithatë Arp është duke e shikuar se si ekipi do të zhvillohet me trajnerin e ri Christian Titz para se të marrë vendim për të ardhmen e tij.