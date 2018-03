Italianët me fanellë të veçantë do të kujtojnë Astorin

Federata Italiane e Futbollit (FIGIC) dhe ekipi kombëtar i futbollit do të kujtojnë kapitenin e Fiorentinës, Davide Astori, i cili vdiq 15 ditë më parë, me një fanellë të veçantë në kujtim të mbrojtësit.

Astori, që me kombëtaren luajti 14 herë dhe shënoi një gol, do të kujtohet me rastin e ndeshjeve miqësore kundër Argjentinës dhe Anglisë që do të zhvillohen më 23 dhe 27 mars. Ai do të kujtohet privatisht edhe nga Buffoni dhe shokët e skuadrës.

“Është një klimë e çuditshme, mungon diçka. Kam njohur Daviden gjatë grumbullimeve të Prandellit, Contes dhe Venturas dhe kaq më mjaftoi për të kuptuar se çfarë personi ishte”, thotë trajneri Di Biagio, transmeton KSP.

“Nuk është e thjeshtë, por duhet të përpiqemi të normalizojmë situatën, përndryshe çdo gjë do të jetë shumë e vështirë”, vazhdoi ai.

Përveç uniformës është duke u menduar të organizohet edhe një ndeshje miqësore në kujtim të Astorit.