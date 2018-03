“Lionel Salah” fantastik në fitoren e Liverpoolit ndaj Watfordit

Mohamed Salah ka qenë i papërmbajtshëm në ndeshjen e sotme ndaj Watfordit duke shënuar katër gola në fitoren e Liverpoolit.

Goli i parë dhe i tretë i tij në këtë takim ishin në stilin e yllit të Barcelonës Lionel Messi, me të cilin shpeshherë është krahasuar, transmeton Koha.net.

