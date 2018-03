25 gola për Salah në Premier Ligë, i treti në histori të Liverpoolit

Mohamed Salah është bërë lojtari i tretë i Liverpoolit që shënon 25 gola në Premier Ligë brenda një sezoni.

Një gjë të tillë e kishte bërë Luis Suarez (31 në sezonin 2013/14), dhe Robbie Foëler (25 më 1994/95 dhe 28 më 1995-96), transmeton Koha.net.

Salah këtë e arriti me golin e shënuar ndaj Watfordit, dhe tani ka 33 gola në 41 paraqitje në të gjitha garat për Liverpoolin.

