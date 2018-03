Atletico “shkel” Lokomotivën e Moskës, vazhdon tutje në Ligën e Evropës

Altetico Madridi ka shënuar fitore të thellë në udhëtim te Lokomotiva e Moskës në 1/8 së finales në Ligën e Kampionëve.

Përballjen e sotme klubi spanjoll e fitoi me rezultat prej 1 me 5, kurse ndeshjen e kaluar në shtëpi kishte fituar 3 me 0 duke shkuar tutje në këtë garë me rezultat të përgjithshëm 8 me 1, raporton Koha.net.

Correa, Niguez, e Griezmann shënuan nga një gol, kurse dy herë shënoi Torres për Atleticon, kurse golin e vetëm për vendasit e shënoi Rybus.