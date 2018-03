Zyrtare: Mark Hughes emërohet trajner i Southamptonit

Southamptoni ka konfirmuar se Mark Hughes është emëruar trajner i klubit, me synimin kryesor për të mbijetuar në Premier Ligë.

Mark Hughes ka një përvojë të madhe në Premier Ligë, përderisa së fundmi kishte menaxhuar Stoke Cityn, transmeton Koha.net. Kurse ka drejtuar edhe Manchester Cityn, Fulhamin, QPR-në, dhe Blackburn Rovers.

“Southamptoni mund të konfirmojë emërimin e Mark Hughes si trajner të ekipit të parë”, thuhet në konfirmimin zyrtar të Southamptonit.

#SaintHughes! 😇



We are delighted to confirm that Mark Hughes is #SaintsFC's new First Team Manager: pic.twitter.com/PlChgAPU7t