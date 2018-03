Sevilla eliminon Unitedin nga “Championsi”

Sevilla ka shkaktuar befasinë në Ligën e Kampionëve, duke eliminuar Manchester Unitedin për t’u kualifikuar në çerekfinale të garës evropiane.

Spanjollët mposhtën “Djajtë e kuq” me dy gola të realizuar nga Ben Yedder në minutat 74 dhe 78.

Golin e nderit për Unitedin në këtë takim e realizoi Romelu Lukaku në minutën e 84.

Në takimin tjetër Roma ka fituar takimin me Shakhtar Donetskun me rezultat 1 me 0 ndërsa kalon tutje me golin e realizuar si mysafir në Ukrainë.