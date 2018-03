Reus te Dortmundi deri më 2023

Marco Reus ka vendosur që të jetë pjesë e Dortmundit deri në vitin 2023.

Këtë e bën të ditur klubi gjerman përmes faqes zyrtare, transmeton Koha.net.

“Reus ka vazhduar kontratën me verdhezinjtë deri më 2023”, thuhet në konfirmimin zyrtar të Dortmundit.

.@woodyinho has extended his contract with @BlackYellow until 2023! 🎉🎉🎉



Which GIF best describes your feeling reading this? pic.twitter.com/oc0YehYXJA