“Dardanët” shpjegojnë dy qëllimet e banerit që nuk u lejua në “Loro Boriçi”

Mbështetësit e përfaqësueses së Kosovës, “Dardanët” kanë treguar se baneri që nuk u lejua të hynte mbrëmë në “Loro Boriçi” kishte dy qëllime.

Anëtari i kryesisë së “Dardanëve”, Lik Berisha përmes një postimi në Facebook ka shpjeguar qëllimet e banorit “Dardanët janë këtu, Kosova është Kosovë”, në të cilën ishte edhe data e Pavarësisë së Kosovës, transmeton Koha.net.

Berisha thotë se qëllimi i parë ishte kundërpërgjigje e provokimit të serbëve, të cilët kishin shpalosur një baner “Kosova është Serbi”.

Kjo kishte ndodhur në takimin Twente – Feyenoord, dhe siç dihet Bersant Celina është pjesë e Twentes, transmeton Koha.net. Dhe Berisha thotë se kjo ishte gjithashtu edhe një mbështetje për Celinën.

Celina pas atij takimi kishte reaguar duke thënë se një gjë e tillë është e papranueshme dhe nuk ka respekt për gjëra të tilla.

Don't get me wrong, I love our fans. We have the best fans in this country! 🔴 But I have NO RESPECT for what some INDIVIDUALS did today.