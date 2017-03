Goli që Irlanda i shënoi Kosovës U-21 në kualifikime

Kosova U-21 ka nisur me humbje rrugëtimin për kualifikimin në Evropian, pasi u mposht sot nga Irlanda.

Irlanda U-21 fitoi sot me rezultat minimal, transmeton Koha.net.

Në stadiumin “Tallaght Stadium”, ishte Olamide Shodipo që i dha pikët e plota Irlandës ndaj Kosovës, dhe është lider në Grupin 5.

Në këtë grup bëjnë pjesë edhe Gjermania, Norvegjia, Izraeli dhe Azerbajxhani.

Ky ishte goli që shënoi Irlanda ndaj Kosovës.

Full time in Tallaght Stadium where #IRLU21 have beaten Kosovo 1-0 thanks to Olamide Shodipo's goal! #COYBIG pic.twitter.com/ee8mPJdOOH