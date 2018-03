Supergoli i Messit i jep fitoren Barçës ndaj Atleticos

Derbi i kësaj jave në La Liga ndërmjet Barcelonës dhe Atletico Madridit i ka takuar ekipit vendas.

Ishte Leo Messi me një gol shumë të bukur nga gjuajtja e lirë që i siguroi pikët e plota Barcelonës, duke shënuar në minutën e 26, transmeton Koha.net.

Përkundër rasteve të krijuara në vazhdim të takimit asnjëra prej tyre nuk arriti më të gjejë rrugën e golit, duke arkëtuar kështu pikët e plota Barcelona.

Në krye të tabelës Barça ka 66 pikë, kurse Atletico në një vend më poshtë ka 61 pikë.

Messi's up to 24 league goals this season, 5 of them been free kicks.pic.twitter.com/SDdVKaEeVH