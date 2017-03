Gjyqtari i Kosovës kalon me sukses testet e FIFA-s

Gjyqtari i Vala Superligës së Kosovës, Genca Nuza i ka kaluar me sukses testet fizike dhe teorike që bëhen për gjyqtarët e FIFA-s.

Testet janë mbajtur në Nyon të Zvicrës nga data 20-25 mars, nën përkujdesjen e David Elleray dhe Kyros Vasarasa.

Nuza, po ashtu do të jetë gjyqtari i parë kosovar që do të ndajë drejtësinë në një ndeshje nën ombrellën e FIFA-s, pasi së bashku me asistentët e tij Fatlum Berisha e Bujar Selimaj do ta drejtojnë miqësoren Turqi – Moldavi, që zhvillohet më 27 mars.