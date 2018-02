Coutinho shënon supergol ndaj Gironas

Mesfushori brazilian, Philippe Coutinho ka shënuar një supergol ndaj Gironas.

Kur po zhvillohej minuta e 66 ish-mefushori i Liverpoolit e plasoi një goditje të fuqishme jashtë zonës së rreptësisë drejt portës së kundërshtari, që përfundoi në rrjetë, transmeton Koha.net.

Barcelona po udhëheq me rezultat prej 5 me 1, kurse Coutinho ka bërë edhe një asist deri më tani. Nga dy gola kanë shënuar Messi e Suarez.

What an amazing goal by Philippe Coutinho as he scores his first La Liga goal 🔥🔥#LaLiga #BarcaGirona #Barcelona pic.twitter.com/JmiCfy9rND