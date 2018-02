Përleshje masive ndërmjet fansave të Spartak Moskës dhe Bilbaos, vdes një polic

Ndeshja e Ligës së Evropës ndërmjet Bilbaos e Spartak Moskës në Spanjë nuk kaloi e qetë.

Një përleshje masive ka ndodhur ndërmjet huliganëve të klubit rus dhe atij spanjoll me ç’rast ka vdekur një polic, transmeton Koha.net.

Rreth 200 tifozë rus kishin udhëtuar në Spanjë për të “mbështetur” klubin e tyre, megjithatë një rrahje masive me fansat e klubit kundërshtar ndodhi para fillimit të takimit jashtë stadiumit, raporton Marca.

Marca raporton se Ertzaintza, forca lokale policore baske, arriti të hyjë ndërmjet fansave megjithatë një polic ka pësuar një sulm kardiak, dhe përkundër që u dërgua në spital nuk arriti të mbijetojë.

Së paku pesë persona janë arrestuar me këtë rast.

SHOCKING: The scenes from Moscow as Spartak Moscow and Athletic Bilbao fans clash in the streets. 😳💥

(📹 @partidazocope)

pic.twitter.com/OKjxYLML7w