Ronaldo barazon shifrat ndaj PSG-së, thyen rekord

Real Madridi ka arritur të barazojë shifrat kundër PSG-së në Ligën e Kampionëve, në një ndeshje fantastike në Santiago Bernabeu.

Ishte futbollisti më i mirë në botë, Cristiano Ronaldo që u tregua i saktë nga pika e bardhë në minutën e 45 të takimit, transmeton Koha.net.

PSG-në e kishte kaluar në epërsi Rabiot në minutën e 33. Pjesa e parë përfundoi me rezultat 1-1.

Me këtë gol Ronaldo bëhet lojtari i vetëm që ka arritur të shënojë 100 gola në Ligën e Kampionëve vetëm për një klub.

Ronaldo somehow levitating the ball just before smashing it. Guys got skills. #RMAPSG pic.twitter.com/7tjmnQB4nl