Liverpooli me dy gola të shpejtë ndaj Portos

Liverpooli ka krijuar epërsinë e dy golave ndaj Portos në 1/8 së finales në Ligën e Kampionëve.

Ishte Sadio Mane që dërgoi topin në rrjetë në minutën e 25, pas asistimit nga Wijnaldum, transmeton Koha.net.

Kurse golin e dytë e shënoi Salah në minutën e 29.

WHILE WE WAIT FOR ZUMA: Sadio Mane's opening goal for @lfc at @FCPorto pic.twitter.com/uPFaKsviHr

Mohamed Salah with his 30th of the season, and what a goal it is. Oh my. #PORLIV #Salah pic.twitter.com/Ct5wDS0MQT