Xhaka: Përse jam krenar që luaj për Zvicrën

Granit Xhaka për faqen zyrtare të Arsenalit ka folur për paraqitjet e tij me përfaqësuesen e Zvicrës.

Faqja e Arsenalit shkruan se si 18-vjeçar Xhaka e mori vendimin e tij më të vështirë: Për të përfaqësuar Zvicrën edhe pse kishte prejardhje nga Kosova dhe mund të luante edhe për Shqipërinë ose Kosovën.

Tani kur ka realizuar 50 paraqitje për përfaqësuesen zvicerane, mesfushori shqiptar ka thënë se është i nderuar që ka fanellën e këtij shteti, transmeton Koha.net.

“Jam shumë krenar”, ka thënë Xhaka. “E rëndësishme është se të gjithë jemi të bashkuar dhe respektojmë njëri-tjetrin”.

“Te Zvicra kemi lojtarë që kanë prejardhje nga shtete të ndryshme. Prandaj është e rëndësishme që të respektojmë njëri-tjetrin dhe kjo po funksionon mirë në ekipin tonë”, ka shtuar ai.

“Zvicra është shtëpia ime, është vendi ku kam lindur dhe jam rritur, por kurrë nuk do të harroj prejardhjen e prindërve. Kam gjak shqiptar dhe askush nuk mund të ma heq këtë. Zemra ime është 50 me 50 – nuk mund të them se jam më shumë nga njëri vend se tjetri. Kam dy shtëpi, Zvicrën dhe Kosovën dhe kështu do të mbetet gjithmonë”, ka shtuar Xhaka.

“Jam mirënjohës për atë që ka bërë Zvicra për prindërit e mi dhe për ne. Nuk mund ta harroj këtë. Siç thash, këtu kam lindur dhe jam rritur. Shkova në shkollë këtu dhe bëra hapat e parë këtu – si në futboll ashtu në jetën private. Gjithmonë do të jetë shtëpia ime”.